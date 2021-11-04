- Мошенник, получив персональные данные потерпевшего, перевел с его банковского счёта около 1,5 миллиона тенге. Полицейские при проведении оперативно-розыскных работ установили 33-летнего жителя Алматинской области. По данному факту проводится расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay Второго ноября неизвестный мужчина обратился к 29-летнему жителю Атырау через WhatsApp, представился сотрудником одного из банков второго уровня и сообщил, что на него собираются оформить кредит.Полицейские Атырау просят жителей хранить персональную информацию в тайне, и чтобы проверить информацию счёта, обращаться на официальные номера call-центров сотрудников банка.