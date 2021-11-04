Кайрат Айсариев. Фото предоставлено Маликой Мартынюк

Уралец погиб после наезда авто возле клуба: уголовное дело прекратили

- 23 октября он отдыхал в компании друзей в Еldivino. После закрытия клуба он стал собираться домой, вышел из помещения и стоял на улице, ожидая такси вместе с друзьями. Там же братишка встретил знакомую, которая также вышла из ночного клуба со своей подругой. Они недолго поговорили и разошлись. Его знакомая села за руль авто, и сдавая задним ходом, наехала на него передними колесами, так как он стоял сбоку авто. Видимо, она наехала ему на ногу, у него был перелом голени. Он упал и височной частью ударился об асфальт. Сразу же у него хлынула кровь из носа и рта, братишка потерял сознание от боли. Его достали из-под машины и решили положить на заднее сиденье, отвезли в травмпункт на этом же авто, - рассказала Малика Мартынюк.

- Нас возмутило то, что никто не вызвал скорую и полицейских. Своим ходом отвезли его в больницу. И потом подозреваемая только в 10 утра поехала и прошла самостоятельно медицинское освидетельствование, которое показало, что в крови всего лишь 0,15 промилле (алкоголя - прим.автора), почти трезвая. Но свидетели говорят о другом, что она была пьяна. Ей хотели помешать её друзья сесть за руль, но она не стала никого слушать. Более того, она после произошедшего приходила к нам с извинениями. Но это совсем не было похоже на раскаяние, больше на оправдание. Винила моего братишку, что он якобы еле стоял на ногах, шатался. Хотя в тот вечер он пил только слабоалкогольный напиток, - рассказала Малика Мартынюк.

- По данному факту ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека", - пояснили в пресс-службе ведомства.

- Автомобиль водворён на штрафстоянку. 26 октября была назначена экспертиза по исследованию транспортного средства. По результатам экспертизы будет избрана мера пресечения, - дополнили в пресс-службе полиции.

Малика Мартынюк, двоюродная сестра погибшего 28-летнего Кайрата Айсариева, рассказала подробности случившегося.По ее словам, в травмпункте водитель не сразу призналась, что пострадавший попал в ДТП и только спустя пару часов рассказала правду.Сестра погибшего ждёт справедливого наказания и хочет, чтобы статью переквалифицировали и учли тот факт, что девушка села за руль будучи в алкогольном опьянении. Кайрат Айсариев после полученных травм провёл в реанимации четыре дня и умер. У подозреваемой, со слов сестры погибшего, есть двое малолетних детей. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что водитель Mersedes Benz S 500 напротив ночного клуба Еldivino, не соблюдая правил дорожного движения, наехала на пешехода.Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Между тем журналистам "МГ" удалось связаться с подозреваемой. Девушка сказала, что на медицинское освидетельствование её повезли прямо из травмпункта и она была трезва. Всю остальную информацию она комментировать отказалась, ссылаясь на то, что в настоящее время идёт следствие.