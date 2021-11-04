Президент поручил построить девять новых водохранилищ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Острова до середины реки Урал сняли на видео в Уральске О проблемах обмеления рек, включая Урал, Касым-Жомарт Токаев сказал на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.
- Наблюдается катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния трансграничных рек, в особенности Сырдарьи, Урала и Или. Во многом это связано со снижением объёмов поступающей воды из соседних стран из-за возрастающего там водопотребления... Предстоит кардинально изменять подходы к водопотреблению, в том числе с помощью новых технологий и цифровизации. Это в первую очередь касается промышленности и сельского хозяйства, - цитирует слова главы государства пресс-служба Акорды.
Токаев сказал, что для сохранения экосистем водных объектов и бережного использования ресурсов он поручил приступить к реконструкции 120 каналов и построить девять новых водохранилищ. По словам главы государства, эта «важнейшая инициатива позволит в определённой степени снизить зависимость от воды, поступающей из других стран». Ранее власти ЗКО озвучили причины обмеления Урала.