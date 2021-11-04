До восьми тысяч тенге подорожает поездка на такси из Уральска в Атырау
Из-за подорожания сжиженного газа таксисты вынуждены повысить стоимость своих услуг, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Первого ноября частники, перевозящие пассажиров из Уральска в Атырау, заявили о том, что вынуждены повысить стоимость поездки. Своё заявление они аргументировали тем, что за короткий период времени цена сжиженного газа возросла почти вдвое, достигнув отметки в 120 тенге за литр. Если раньше проезд из Уральска в Атырау стоил шесть тысяч тенге, то теперь водители утверждают, что вынуждены повысить стоимость до восьми тысяч тенге за одного человека.
– Нам больше ничего другого не остаётся, мы же не можем ездить себе в убыток. Чтобы съездить в Атырау и обратно, нам приходится трижды заправляться. Цена сжиженного газа очень сильно повысилась и, что самое обидное, только в нашей области и в Атырауской области. Почему в Актобе и Актау это топливо стоит 65 тенге, а у нас 120? В чём разница? Более того, мы уверены, что это не предельная цена, к зиме наверняка цена сжиженного газа повысится до 150 тенге. При таком раскладе мы вынуждены повысить стоимость поездки до восьми тысяч тенге, - рассказал водитель такси Ержан Аманбаев.
Стоит отметить, что мужчина также пожаловался на то, что во многих АГЗС сжиженный газ отпускают только по талонам. Он подозревает, что владельцы заправок специально не отпускают имеющееся топливо для того, чтобы потом продать его подороже.
Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев рассказал, что в месяц в область поставляется около трёх тысяч тонн сжиженного газа.
– В связи с введением торговых электронных площадок объём поставки газа немного сократился. Кроме этого, в октябре Атырауский нефтеперерабатывающий завод закрывался на ремонт, это так же вызвало уменьшение поставок. На АГЗС области в запасе имеются 220 тонн сжиженного газа. Поэтому некоторые заправки отпускают газ по талонам. При подтверждении ценового сговора в департамент по регулированию цен будет направлено письмо, - отметил Миржан Нуртазиев.
