Пока вопрос находится на стадии обсуждения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Заместитель директора Палаты предпринимателей Алматы Салтанат Лесбаева в ходе брифинга в РСК рассказала, что не так давно на заседании МВК предложили разрешить и в будние дни ТРЦ посещать только лицам с «зелёным» статусом. «Атамекен» также участвует в обсуждении вопроса.

- Мы прекрасно понимаем, что если введут данное требование, это обязательно отразится на предпринимателях. В ТРЦ размещаются не только объекты торговли, а также общепиты, развлекательные объекты и другие. Необходимо посчитать потери, как отразится это на снижении трафика посетителей. Сначала надо обговорить, потом с коллегами из Минздрава это будем прорабатывать, - сказала Салтанат Лесбаева.

В пресс-службе НПП по Алматы пояснили, что в качестве пилотного проекта инициатива может быть запущена в столице Казахстана, а позже и в Алматы.

