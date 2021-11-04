Станьте частью нашей дружной компании! Нам требуются:Обязанности: • Ремонт ТРК, топливно-раздаточных колонок. Требования: • Средне - специальное или высшее образование • Ответственный работник, желающий работать получать новые знания и развиваться. • Молодой и энергичный. Условия: • график работы с 9 до 18 часов • выходные: суббота, воскресеньеОбязанности: • Продажа ГСМ на АЗС за наличный и безналичный расчет • Ведение кассовых операций Требования: • Пользователь ПК • Опыт работы с денежными средствами Условия: • Сменный график работы: сутки через троеОбязанности: • Заправка автомашин на АЗС Требования: • Ответственность • Без опыта работы Условия: • Сменный график работы: сутки через троеНовости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.