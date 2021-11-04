В ТОО "Квант" открыты вакансии Станьте частью нашей дружной компании! Нам требуются: Инженер без опыта работы Обязанности: • Ремонт ТРК, топливно-раздаточных колонок. Требования: • Средне - специальное или высшее образование • Ответственный работник, желающий работать получать новые знания и развиваться. • Молодой и энергичный. Условия: • график работы с 9 до 18 часов • выходные: суббота, воскресенье Оператор-Кассир АЗС Обязанности: • Продажа ГСМ на АЗС за наличный и безналичный расчет • Ведение кассовых операций Требования: • Пользователь ПК • Опыт работы с денежными средствами Условия: • Сменный график работы: сутки через трое Заправщик АЗС Обязанности: • Заправка автомашин на АЗС Требования: • Ответственность • Без опыта работы Условия: • Сменный график работы: сутки через трое Обращаться по телефону +7 771 731 22 54 , резюме отправлять на: [email protected] Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.