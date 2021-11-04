– Halyk Bank является ключевым оператором по зачислению социальных выплат. В мобильном приложении банка есть целый модуль для предоставления населению государственных услуг и совсем недавно он пополнился новым сервисом, который позволит молодым родителям пройти всю процедуру оформления пособия дистанционно, используя приложение Halyk Homebank. Для большего удобства обе государственные выплаты, положенные родителям – единовременное пособие на рождение и выплаты по уходу за ребёнком до года – объединены в одну заявку с интуитивно понятным интерфейсом, чего нет на других платформах, – рассказал о новой услуге управляющий директор Halyk Bank по цифровизации государственных сервисов Нариман Мукушев.

Все больше и больше услуг мы можем получить, не выходя из дома. Заказать еду или продукты? Легко. Купить билеты хоть в кино, хоть в другую страну? Пожалуйста. Отправить перевод студенту в другой город? Никакой проблемы. Достаточно иметь под рукой смартфон с подключением к Интернету. Мы сами и не заметили, насколько электронные сервисы облегчили нашу жизнь, решая множество повседневных вопросов. Например, буквально несколько лет назад, чтобы получить пособие на новорождённого, родителям приходилось собирать кипу справок из разных ведомств, потом нести их в отделы социального обеспечения, откуда путь лежал в банк. И везде очереди, потерянное время, нервы… А между тем, дома малыш, требующий постоянного присутствия и внимания родителей. И как же удобно решить все эти вопросы путём нескольких кликов в своём телефоне. Мобильное приложение Halyk Homebank дает возможность в режиме онлайн оформить и получить государственное пособие по рождению ребёнка., необходимо в приложении Halyk Homebank зайти в раздел «Государственные услуги», дать согласие на сбор и обработку персональных данных, выбрать раздел «Пособие по рождению ребенка», подтвердить данные ребенка и подписать заявление посредством ЭЦП. После отправки заявки и её одобрения придёт оповещение о назначенной сумме выплаты. Также немаловажно, что оформить услугу можно в любое время в течение одного года после рождения ребенка, не будучи привязанным к конкретным быстроистекающим срокам. В Halyk Bank отметили, что значительный пласт их работы сейчас направлен на то, чтобы у казахстанцев появлялось все больше возможностей оперативно, легко и доступно получать различные услуги без посещения банка. К примеру, в приложении Halyk Homebank уже доступны услуги по переоформлению автомобиля, открытие специальной карты для пособий, открытие счета для получения единовременных пенсионных выплат, обслуживание по цифровым документам, QR оплата в ЦОНах и ряд других, не менее полезных сервисов. А теперь к ним добавилась и услуга «Пособие по рождению ребенка», которая благодаря простоте и удобству процедуры оформления и зачисления, будет широко востребована молодыми семьями.