– Halyk Bank является ключевым оператором по зачислению социальных выплат. В мобильном приложении банка есть целый модуль для предоставления населению государственных услуг и совсем недавно он пополнился новым сервисом, который позволит молодым родителям пройти всю процедуру оформления пособия дистанционно, используя приложение Halyk Homebank. Для большего удобства обе государственные выплаты, положенные родителям – единовременное пособие на рождение и выплаты по уходу за ребёнком до года – объединены в одну заявку с интуитивно понятным интерфейсом, чего нет на других платформах, – рассказал о новой услуге управляющий директор Halyk Bank по цифровизации государственных сервисов Нариман Мукушев.Для того, чтобы подать заявку на получение пособия, необходимо в приложении Halyk Homebank зайти в раздел «Государственные услуги», дать согласие на сбор и обработку персональных данных, выбрать раздел «Пособие по рождению ребенка», подтвердить данные ребенка и подписать заявление посредством ЭЦП. После отправки заявки и её одобрения придёт оповещение о назначенной сумме выплаты. Также немаловажно, что оформить услугу можно в любое время в течение одного года после рождения ребенка, не будучи привязанным к конкретным быстроистекающим срокам. В Halyk Bank отметили, что значительный пласт их работы сейчас направлен на то, чтобы у казахстанцев появлялось все больше возможностей оперативно, легко и доступно получать различные услуги без посещения банка. К примеру, в приложении Halyk Homebank уже доступны услуги по переоформлению автомобиля, открытие специальной карты для пособий, открытие счета для получения единовременных пенсионных выплат, обслуживание по цифровым документам, QR оплата в ЦОНах и ряд других, не менее полезных сервисов. А теперь к ним добавилась и услуга «Пособие по рождению ребенка», которая благодаря простоте и удобству процедуры оформления и зачисления, будет широко востребована молодыми семьями. Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
