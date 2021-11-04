- В отношении матери назначена судебно-психиатрическая экспертиза, решается вопрос о водворении её в психоневрологический диспансер. По данному факту ведётся досудебное расследование согласно статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Назначен ряд экспертиз, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

- Говорила, что её хотят убить герои с TikTok. А сын показался ей одним из участников игры. К счастью, она не успела напасть на свою дочь, - сообщила подписчица паблика.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay 37-летняя женщина напала на родного сына с ножом третьего ноября в посёлке Отеген-Батыра Алматинской области. 10-летнего мальчика с множественными ножевыми ранениями госпитализировали в больницу.Тем временем в Instagram-пабликеотмечают, что мать ребёнка странно себя вела за несколько дней до нападения.