Вакцину планируют поставить до 14 ноября, сообщает Sputnik Казахстан. Вакциной Pfizer в Казахстане пока будут прививать только беременных и детей Иллюстративное фото с сайта Pixabay После заседания правительства вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил журналистам, то поставка вакцин в страну ожидается в период с 8 по 14 ноября.
- Ожидается поставка вакцин Pfizer в период с 8 по 14 ноября текущего года. Объёмы согласно тем договорным обязательствам, которые были озвучены ранее, это порядка четырёх млн вакцин на два млн человек, – сказал Шоранов.
Pfizer распределят по всем регионам. Количество будет зависеть от численности населения в областях. В ходе доклада на заседании вице-министр сообщал, что первым компонентом привито почти 8,3 млн человек с охватом подлежащего населения 73,4% (44,3% от общей численности населения). Оба компонента вакцины получили около 7,6 млн человек с охватом 66,6% подлежащего населения (40,2% от численности населения). 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Шестого октября Алексей Цой сказал, что финальный контракт с производителем подписан, в страну ввезут около четырёх миллионов доз. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем. Пока же прививать будут подростков от 12 до 18 лет, беременных с 16-й по 37-ю недели и женщин в период лактации.