«С особой гордостью хочу сказать, что Kaspi.kz — это уникальная компания, которая сделана в Казахстане, — начал своё выступление Михаил. — Наша миссия — создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов. Она отражает жизненные ценности каждого из нас».

«Уникальность нашего бизнеса заключается не в том, что у нас много сервисов, - пояснил Михаил Ломтадзе, - а в том, что все они собраны в одном приложении. На Kaspi.kz интегрированы самые разные сервисы, которые помогают в повседневной жизни нашим любимым клиентам».

«Сейчас это приоритетный продукт для нас, растём очень быстро», - отметил Михаил.

«Мы работаем совместно с государственными органами для того, чтобы сделать государственные сервисы более доступными для каждого гражданина. Мы хотим, чтобы каждый человек мог получить эти услуги было быстро и просто. Мы делаем это бесплатно, за свой счет и делимся с государственными органами своей экспертизой», - прокомментировал Михаил.

«Все технологии разрабатываются в Казахстане нашей командой. Ходят разные мифы, что кто-то что-то изобретает и делает за нас. Мы всё делаем сами, и у нас нет толпы консультантов», - подчеркнул глава Kaspi.kz.

«В 2018 году мы обещали, что сделаем IPO, поставим Казахстан на мировую карту инноваций. И мы свои обещания сдержали, - продолжил Михаил, - В 2020 году мы провели успешное IPO. На сегодняшний день капитализация Kaspi.kz составляет 25 млрд долларов. Это одна из крупнейших финтех компаний в мире». Для сравнения, капитализация Yandex – около 27 млрд долларов, Tinkoff – около 21 млрд. «Нам так хочется рассказать про Казахстан! Мы везде рассказываем про Казахстан!», - эмоционально завершил свое выступление глава Kaspi.kz, - Мы считаем, что в Казахстане темпы развития инноваций выше, чем в других странах. Об этом нужно больше говорить! Гарвардская Бизнес Школа написала кейс об истории нашей компании. По нему сейчас обучают студентов магистратуры. Большая редкость, чтобы кейс какой-то одной компании читали в Гарварде три года подряд. Это Kaspi.kz – сделано в Казахстане!» - сказал в завершении своей презентации Михаил.

Целый ряд технологичных сервисов Kaspi.kz запустил в сотрудничестве с государственными органами. Например, теперь прямо в приложении можно зарегистрировать ИП, не выходя из дома, или переоформить автомобиль. Каждая третья сделка по купле-продаже автомобиля в стране оформляется онлайн в суперприложении Kaspi.kz. Совсем недавно появились сервисы по онлайн оформлению получения пенсии на карточку Kaspi Gold, а также по открытию социального счёта и оформлению пособий на детей. Теперь ни пожилым людям, ни молодым родителям не нужно ходить в ЦОН с документами, достаточно просто подать заявку в приложении.Если год назад раздел «Государственные услуги посещали 1,7 миллионов человек в месяц, то сейчас уже 7 миллионов казахстанцев постоянно пользуются этим сервисом.Карточку Kaspi Gold используют 9 миллионов казахстанцев, это самая популярная карта в стране. Каждый, кому нужна карточка, может заказать ее в приложении Kaspi.kz и потом самостоятельно распечатать именную карту в ближайшем Kaspi Картомате. Это уникальное устройство, которое разработано Kaspi.kz, произведено в Казахстане и печатает именную карту всего за 60 секунд. Для сравнения – в других странах получение именной карты обычно занимает несколько дней.Kaspi Gold и связанные с нею сервисы привели к быстрому росту безналичных платежей. Следующим шагом стало создание удобных устройств для предпринимателей для приема безналичных платежей. Компания разработала несколько классных технологических устройств – Smart POS, Mobile POS и QR-дисплей, которые предоставила предпринимателям бесплатно. За последний год количество таких устройств выросло с 22 тысяч до 215 тысяч.В итоге, с декабря 2016 года, когда была запущена карточка Kaspi Gold, до июня 2021 года объем безналичных платежей в стране вырос в 39 раз. Доля безнала от общего объема платежей увеличилась с 15% до 77%. Это один из самых высоких в мире показателей. В Казахстане один из самых высоких темпов роста безналичных платежей. В этом году за 6 месяцев рост безналичных платежей составил 138%, для сравнения в России - 39%. При этом в Казахстане рост всё ещё продолжается.