Бизнесмен из ЗКО предлагает бизнес-идею о переработке пищевых отходов
В Казахстане, как и во всём мире, занимаются поиском эффективного решения переработки различных отходов. Уральский бизнесмен Бекежан Каиргалиев представит свой стартап-проект о продуктивной переработке органических отходов на онлайн форуме для предпринимателей Business Wire Forum 11 ноября.
Проблема переработки пищевых отходов является одной из приоритетных задач в стратегии развития казахстанской экономики до 2050 года. В настоящее время, согласно информации Центра «Содействие устойчивому развитию Республики Казахстан», совокупный объём накопленных в Казахстане твердых бытовых отходов (ТБО) составляет порядка ста миллионов тонн. Ежегодно образуется около пяти–шести миллионов тонн ТБО дополнительно. При этом, большая часть мусора не сортируется и не перерабатывается, выделяя опасные газы и создавая парниковый эффект.
Западноказахстанский предприниматель Бекежан Каиргалиев вплотную занялся решением проблемы переработки пищевого мусора. Как отметил бизнесмен, он заинтересовался этим проектом в период начала пандемии.
- Во время карантина я просматривал в интернете международные программы Shell LiveWIRE, направленные на поддержку и развитие инновационных и бизнес идей для предпринимателей. Одна из них меня особенно привлекла своей актуальностью – это технология сбора, сортировки и переработки ТБО, в частности, сбор и переработка пищевых отходов, и я стал этим заниматься, - рассказал уральский предприниматель. - На примере своей семьи, я увидел, что из всех отходов человеческой жизнедеятельности большую часть составляют именно органические. Представьте себе, сколько такого пищевого мусора образуется в детсадах, школах, предприятиях общепита и, конечно же, в каждой семье. Кто-то использует его как корм для домашних животных, но в большинстве случаев это сваливается в общий мусорный контейнер и гниёт, выделяя вредные для здоровья вещества. А ведь это можно с пользой перерабатывать.
Экспериментируя и исследуя передовой опыт европейских стран, компания Бекежана Каиргалиева Recycle BSF занялась технологией производства высокопротеиновой муки из личинок мух, выращенных в среде органических отходов. Её применяют как альтернативу рыбной муке, необходимой и полезной биодобавки в комбикорме для сельскохозяйственных животных. К тому же, по словам бизнесмена, такое производство послужило бы сохранению рыбных ресурсов. Кроме этого, предприятие в процессе переработки этих же отходов получает также высококачественный биогумус - эффективное органическое удобрение для растениеводческой отрасли сельского хозяйства.
- В этом году мы приняли участие в обучающем проекте Business Bilim в рамках Программы для начинающих предпринимателей Shell LiveWIRE от Европейского банка реконструкции и развития и компании «Шелл Казахстан». Было очень интересно, мы получили реальные знания в финансовом анализе, маркетинге, подборе персонала, продвижении бизнеса в социальных сетях, - добавил Бекежан Каиргалиев. - В будущем наша цель - открыть завод по переработке органических отходов. Мы подготовили кейс, который представим на форуме бизнес сообществу. Надеемся, что наш проект осуществится. Мы преследуем не только коммерческую цель, наша бизнес идея действительно принесёт огромную пользу и весомый вклад в развитие экономики страны.
На сегодняшний день предприятие Бекежана Каиргалиева достигло переработки пищевого мусора объемом 500 кг в сутки, включая отходы с рынков и оптовых супермаркетов, крестьянских и фермерских хозяйств. В данный момент, компания выходит на столицу. В планах предприятия – полная разгрузка государственных органов от задачи по переработке пищевых отходов. Чтобы достичь этой цели, как отметил новатор-предприниматель, необходима поддержка со стороны государства и привлечение инвестиций потенциальных бизнес-партнеров.
11 ноября Бекежан Каиргалиев подробнее расскажет о своём кейсе на бесплатном онлайн-форуме для предпринимателей Business Wire Forum, организованном Европейским банком реконструкции и развития и компанией «Шелл Казахстан» в рамках Программы Shell LiveWIRE.
Зарегистрироваться можно по ссылке bwf.kz
