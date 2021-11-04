Официальный дилер Volkswagen Orbis Auto Atyrau объявляет старт продаж Нового Volkswagen Teramont
Для казахстанского рынка модель предлагается с двумя бензиновыми двигателями.
– Самая большая модель в линейке Volkswagen.
– Отличная динамика и управляемость.
– Новая светодиодная оптика.
– Передовые технологии и интеллектуальная безопасность.
– Бензиновые двигатели мощностью 220 л.с. и 249 л.с.
– Четыре исполнения на выбор: Respect, Status, Exclusive, R-Line.
– Цена стартует от 21 604 000 тенге.
– Teramont доступен в продаже.
Teramont — самая большая модель в линейке марки, построенная на модульной платформе MQB. Несмотря на немалые габариты, автомобиль предлагает отличную динамику и управляемость. На трёх рядах внедорожника комфортно разместятся семь человек — вся семья или большая компания друзей. Максимальный объём багажного отделения при сложенном третьем ряде сидений составляет 1.571 л, а при сложенных втором и третьем рядах объём может достигать 2.741 л.
Для Казахстанского рынка модель предлагается с двумя бензиновыми двигателями: R4 TSI 220 л.с. и VR6 FSI 249 л.с. Моторы идут в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION.
На Казахстанском рынке Volkswagen Teramont представлен в четырёх комплектациях: Respect (от 21 604 000 тенге), Status (от 22 964 000 тенге), Exclusive (от 23 881 000 тенге) и R-Line (от 24 450 000 тенге).
Автомобиль оборудован новейшими системами помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, система помощи при перестроении Side Assist с функцией Rear Traffic Alert, система контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, cистема кругового обзора Area View, система автоматического управления дальним светом Light Assist, система мониторинга пешеходов Pedestrian Monitoring.
Казахстанская версия Teramont оснащена технологиями последнего поколения. Все комплектации оборудованы светодиодными фарами с функцией всепогодного освещения со статической подсветкой поворотов, задними светодиодными фонарями, задними стеклами с тонировкой и асферическим наружным зеркалом со стороны водителя, а также пакетом для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности).
Новый Teramont оснащён электроприводом двери багажного отделения, бесключевым доступом и запуском двигателя Keyless Access, противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки и электромеханическим усилителем руля, с регулировкой в зависимости от скорости. В список функционального оборудования модели входит трёхзонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром, датчик дождя, теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом и внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Это гарантирует удовольствие от вождения и эксплуатации автомобиля.
Узнайте подробности у официального дилера Volkswagen Orbis Auto Atyrau. +77122 202 800 г. Атырау, пр.Абулхайр Хана, 91 volkswagen-atyrau.kz
