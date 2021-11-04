В городе высота снежного покрова доходит до восьми сантиметров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как коммунальные службы Уральска очищают городские улицы от снега (фоторепортаж) Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в горных районах выпало до 15 сантиметров снега, в предгорных - до 10 сантиметров. С начала снегопада (вечер третьего ноября) проходит посыпка дорог противогололёдными материалами.
- Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов. С 3:30 организованы колонны по сгребанию снега. На уборке снега задействованы 517 единиц спецтехники и 1400 дорожных рабочих, - рассказали в ведомстве.
Снег вывозят с горных и предгорных районов, из города его будут вывозить после утреннего часа пик. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за снегоуборочными работами. Ранее спасатели города и области предупреждали жителей о надвигающемся шторме. Снегопад продолжится в Алматы до обеда. ДЧС просит жителей не парковать авто под деревьями и линиями электропередач.