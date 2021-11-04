Билеты надо будет приобретать онлайн. Детям до семи лет, воспитанниками многодетных семей, инвалидам всех категорий и пенсионерам вход бесплатный.

Изображение с сайта Pixabay Об этом сообщил глава мегаполиса Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на телеканале «Алматы». Горнолыжный сезон курорт «Шымбулак» откроет 14 ноября. Там прошёл капитальный ремонт Школы горных лыж, до 20 ноября планируют заверишь строительство дополнительного освещения трассы «Талгар». Теперь там можно будет проводить ночные катания с Талгарского перевала. Сезон ледовых катаний на «Медеу» откроется пятого ноября. Пока там одновременно смогут находиться не более 2 500 человек. В этом сезоне на катке будет новое световое оформление.Также аким сообщил, что увеличилась продолжительность работы маршрута №12 - последний автобус уходит с «Медеу» в 00:30. Возобновил работу и автобусный экспресс от Дворца спорта имени Балуана Шолака до катка.