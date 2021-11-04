- Разосланы письма в организации и предприятия независимо от форм собственности о необходимости принятия активного участия в благотворительном месячнике. При поддержке ОО «СункарАксай» работники Центра досуга посетили Аксайский центр оказания специальных социальных услуг с подарками для опекаемых и концертной программой, а при при спонсорской поддержке АО «Аксайгазсервис» опекаемые Уральского МСУ - жители Бурлинского района получили подарки, и для подготовили концертную программу. Не остались без внимания и опекаемые Бурлинского центра оказания специальных социальных услуг, где также для них был организован концерт. А в районном Доме культуры прошла встреча с ветеранами труда, и состоялось праздничное мероприятие для лиц с инвалидностью, куда были приглашены 45 человек из Аксая и сельских округов. Для гостей праздника приготовили сладкое угощение, концертную программу и памятные подарки. От имени акима района благодарственными письмами отмечены люди, принимающие активное участие в общественной жизни. Также организована выставка творческих работ лиц с инвалидностью, - рассказали в районном отделе занятости и соцпрограмм.

- В рамках акции «От сердца к сердцу» депутаты районного маслихата посетили на дому 11 лиц с инвалидностью 1 группы, не имеющими возможности выходить из дома. В марафоне «На пути добрых дел» приняли участи волонтёры. Во многих сельских округах школьниками и работниками бюджетных организаций проведены субботники по уборке дворов одиноких пенсионеров и инвалидов. В рамках акции «Спешите делать добро», в которой участвовали отделы районного акимата, сельские акиматы и госучреждения, малообеспеченные семьи получили продуктовые наборы, сельхоз продукцию, наборы бытовой химии. При содействии ОФ «Жас Дарын» приобретены тёплая зимняя одежда, обувь, школьные принадлежности для 40 детей из малообеспеченных семей. Работники городского акимата посетили с продуктовыми наборами 15 пенсионеров, а предприниматель Иргалиева обеспечила шесть пенсионеров продуктами питания, - подытожили в отделе занятости и соцпрограмм Бурлинского района.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Весь октябрь в Бурлинском районе проходили мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей и Месячнику милосердия. Как проинформировали в районном отделе занятости и социальных программ, районный Дом культуры подготовил концертную программу, во многих сельских округах прошли праздничные мероприятия.Помимо этих мероприятий, в Аксае состоялся уже традиционный районный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Разные-равные», организованный ОО «Сункар Аксай». Его победители приняли участие в областном фестивале. Отдел физкультуры и спорта совместно с ОО «Сункар Аксай» организовал спортивный турнир по волейболу среди пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, а совместно с ОФ «Жас Дарын» провели спортивное мероприятие «Быстрее. Выше. Сильнее» для детей с ограниченными возможностями и детей с трудной жизненной ситуацией. Общественное объединение «Сункар Аксай» организовало акцию «Доступная среда» - в ходе неё проверили на предмет доступности для маломобильных групп населения медицинские учреждения и торговые дома в Аксае.В общей сложности разными видами помощи охватили 920 человек на сумму более шести миллионов тенге Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании