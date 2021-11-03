Фото с сайта pixabay.com Возможно, их заморозить и поместить в термосумку, а напитки в термокружу, но не все могут позволить себе такую роскошь. Поэтому мы вам предлагаем альтернативное решение проблемы, практически без лишних затрат. Главным помощником этой проблемы – обычный детский подгузник. Размеры подгузников и их количество вы должны подбирать исходя из того, сколько продуктов и напитков вы взяли в дорогу. Приобрести их можно в ближайшей аптеке или супермаркете. Кроме подгузника, вам понадобится немного воды. Самое главное, что в этом помогут даже не дорогие подгузники. Всё очень просто, необходимо налить немного воды в изделие и заморозить. Спустя пару часов в нем образуется лед. Остается дело за малым. Упакуйте замороженные продукты или напитки в подгузники, и смело отправляйтесь в путь. Даже если подгузник под воздействием теплого воздуха разморозится, вода не потечёт и останется внутри изделия. Всё очень просто и практично. Кстати, таким способом можно «спасти» от разморозки всё что угодно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.