Не даром говорят: "Мы то, что мы едим". От нашего рациона зависит многое, не только самочувствие, но и внешний вид. Перекусы на ходу, не здоровая пища и злоупотребление заеданием на ночь сулят множество проблем. А вот чрезмерное употребление этих продуктов и вовсе могут отрицательно сказаться на состоянии видимых частей кожи, таких как лицо, шея и зона декольте. Какие же это продукты?Вино, пиво и другие горячительные напитки могут спровоцировать такие проблемы как появление морщин, покраснения глаз и красноту между бровями. Веки начинают обвисать, поры расширяются, кожа становится сухой, щеки и нос обретают неестественный розовый оттенок, появляются глубокие носогубные складки. Для того, чтобы устранить эти проблемы, необходимо отказаться от спиртных напитков хотя бы на месяц и восстановить баланс кишечника. Для праздников и дружеских встреч отдавайте предпочтение сухим сортам вин.так же представляют опасность вашей коже. Веки отекают, появляются мешки и тёмные круги под глазами, мелкие белые прыщики. Все дело в том, что молоко и продукты из него плохо усваиваются, а в его состав входят более 20 видов гормонов и химических веществ, среди которых и те, которые входят в состав кормов для скота, а именно могут содержать антибиотики, препараты против грибков, активаторы роста и даже анельгетики.. К таким продуктам относятся злаки, мучные и макаронные изделия. Они так же вызывают покраснение щек, появление пигментных пятен и высыпания на подбородке. попробуйте заменить их отрубями и сухофруктами, а так же выпивайте большое количество воды.