Ревизионная комиссия по ЗКО установила процедурные нарушения и недостатки в количестве 34 единиц, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Ведомство провело государственный аудит в учреждениях и организациях Бурлинского района. Первого ноября комиссия сообщила, что установлены нарушения норм законодательства на общую сумму 2,7 млрд тенге. Из них финансовые нарушения на сумму 2,6 млрд тенге, остальное - неэффективное планировутпввание бюджетных средств.

Например, более 40 млн бюджетных средств ушло на покупку беспроводной конференц-системы и автомобилей. В 2019 году система перешла на баланс прокуратуры ЗКО. Иномарка за 9 млн тенге перешла в департамент КНБ в 2020 году. В департамент полиции район в 2021 году передал два прицепа.

Аналогичные нарушения выявлены при проверке отдела ЖКХ, ПТ и ОТ Бурлинского района. Ведомство потратило 63,4 млн на покупку транспортных средств, которые позже также передали на баланс других организаций. Иномарка стоимостью 8,3 млн «ушла» в прокуратуру области, а два мусоровоза на 53,2 млн перешли в ТОО «ДемСервис».

По итогам проверки предписания об устранении выявленных нарушений и рассмотрение ответственности должностных лиц отправлены акиму Бурлинского района, его аппарату и аппарату акима Аксая, а также пяти управлениям района. Результаты аудита направлены и в прокуратуру ЗКО.

С полным документом по аудиту, который занимает более 40 страниц, можно ознакомиться по ссылке.

