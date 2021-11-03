Четвёртого ноября на юго-востоке ЗКО ночью и утром ожидается туман и ветер с порывами до 20 метров в секунду. В ЗКО ожидается туман и сильный ветер Большая часть Казахстана будет находится под влияние обширного антициклона. На западе ожидаются туманы.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6, ночью похолодает до -2..-4.  Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +7..+9 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -9..-11 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер восточный до 15 метров в секунду.
