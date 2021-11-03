– Аварии чаще происходят в ночное время суток, животные остаются без присмотра и выходят на проезжую часть. Такие аварии происходят буквально еженедельно. Наша организация совместно с ТОО "Казахавтодор" обеспечивает проезд, очистку и уборку дороги. Скот убирать с дорог мы не можем физически, у нас нет ни людей, ни техники. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию по реконструкции трассы Уральск - Атырау и планируется перевести её в первую техническую категорию с четырёхполосным движением. Общая протяженность дороги - 303 километра. Трасса будет с разделительной полосой, чтобы разделить два потока во избежание встречного столкновения, - отметил Амир Каримбаев.

– Мы сейчас тесно работаем с проектными организациями, ежедневно проводим совещания. Одна из основных задач - это решение вопроса с бесхозными животными. Возле населённых пунктов однозначно будут строиться скотопрогоны, для того, чтобы животные переходили проезжую часть не по дороге, а под дорогой. Кроме этого будут предусмотрены сетчатые ограждения, это значит, что вдоль дороги по краю в 10-15 метрах от кромки обочины будем закладывать сетчатые ограждения. ПСД уже в разработке, мы заложили восемь участков, все проектировщики являются хорошими компаниями, - заключил Амир Каримбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории области регулярно регистрируются аварии, виновниками которых зачастую становится крупно-рогатый скот, который без присмотра пасётся вдоль дорог. Директор ЗКОФ АО НУ "КазАвтоЖол" Амир Каримбаев рассказал, что по сравнению с прошлым годом в области увеличилось количество ДТП с участием животных. Самой аварийной трассой является Уральск - Атырау.По его словам, при реконструкции трассы предусмотрят скотопрогоны, а вдоль трассы установят сетчатые ограждения.В следующем году при надлежащем финансировании компания планирует завершить проектные работы.