- В рамках реконструкции предусмотрена модернизация существующих зданий и сооружений, уширение до 10 полос движения, оснащение стационарными инспекционно-досмотровыми комплексами, увеличение количество кабин паспортного досмотра, что позволит увеличить пропускной способности пассажиров и транспортных средств, - пояснил Амир Каримбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил директор филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Амир Каримбаев, для модернизации всех пунктов пропуска по периметру государственной границы Казахстана предусмотрена поэтапная реконструкция пяти пунктов пропуска Западно-Казахстанской области: "Сырым", "Таскала", "Аксай", "Шаган" и "Жанибек".По его словам, уже идёт разработка проектно-сметной документации по пунктам пропуска "Сырым" и "Таскала", а также проходят конкурсные процедуры для определения проектировщика пункта пропуска "Аксай". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.