– Далее в ходе осмотра местности в тайниках были обнаружены и изъяты ранее ими заложенные восемь свёртков, обмотанные на изоленту чёрного цвета с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению экспертизы, в них были психотропные вещества общим весом 4,19 грамм, - отметили полицейские.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, первого ноября во время проведения ОПМ возле дома по улице Сиреневая задержали 18-летнюю девушку и 19-летнего парня. При личном обыске у них в левом кармане куртки обнаружили и изъяли шесть свёртков, обмотанных изолентой чёрного цвета. В свертках было порошкообразное вещество белого цвета.Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконное хранение, перевозка в целях сбыта, наркотических средств".