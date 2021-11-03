Машины после столкновения загорелись, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пять человек погибли в жутком ДТП в Алматинской области Скриншот с видео Видео с места ДТП появилось в социальных сетях. В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что в 10:25 третьего ноября на третьем километре дороги Шонжи - Аксу - Узынтам столкнулись Audi и Nissan. От удара оба авто загорелись.
- Оба водителя и один пассажир Nissan скончались на месте ДТП. Ещё трое пассажиров были госпитализированы в больницу посёлка Шонжы, где от полученных травм двое из них скончались. Пятилетняя девочка (одна из пассажиров) находится в реанимации, - рассказали в ведомстве.
Полиция проводил досудебное расследование по статье за нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц.