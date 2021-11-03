Протяжённость трассы с двухполосным движением составит 32 километра, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Об этом рассказал директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Амир Каримбаев. Он отметил, что протяжённость автомобильных дорог республиканского значения по ЗКО составляет 1 414 километров.
- В этом году капитальным ремонтом охвачено 248 километров дорог, средним и текущим ремонтом 76 километров, работы по содержанию выполняются на протяженности 1 090 километров, - пояснил директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол».
В конце прошлого года принята госпрограмма инфраструктурного развития, в рамках которой планируют реконструировать дороги Подстепное – Федоровка – граница РФ и Атырау - Уральск.
- Дорога Подстепное - Федоровка - граница РФ построена в 70-х годах прошлого столетия и находится в крайне неудовлетворительном состоянии. При высокой интенсивности, проходимостью более трех тысяч автомобилей в сутки, отдельные участки дороги достигают параметров четвёртой технической категории. Более того, 15 километров не имеют твёрдого покрытия.
Получены положительные заключения госэкспертизы и в рамках проекта предусмотрена реконструкция с III на II техническую категорию, с уширением дорожного полотна до девяти метров, строительством пяти транспортных развязок и пяти мостов. Сейчас ведутся работы по определению источника финансирования для реализации проекта, - рассказал Каримбаев.
Директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» отметил, что трассу Атырау – Уральск планируют перевести в I техническую категорию с четырёхполосным движением.
- В этом году мы начали разработку проектно-сметной документации проекта реконструкции трассы от Уральска до границы Атырауской области протяжённостью 303 километра. Также планируется реализовать проект «Юго-Западный обход Уральска» протяженностью 32 километра с двухполосным движением, - заключил Амир Каримбаев.
