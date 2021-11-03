- В этом году капитальным ремонтом охвачено 248 километров дорог, средним и текущим ремонтом 76 километров, работы по содержанию выполняются на протяженности 1 090 километров, - пояснил директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол».

- Дорога Подстепное - Федоровка - граница РФ построена в 70-х годах прошлого столетия и находится в крайне неудовлетворительном состоянии. При высокой интенсивности, проходимостью более трех тысяч автомобилей в сутки, отдельные участки дороги достигают параметров четвёртой технической категории. Более того, 15 километров не имеют твёрдого покрытия. Получены положительные заключения госэкспертизы и в рамках проекта предусмотрена реконструкция с III на II техническую категорию, с уширением дорожного полотна до девяти метров, строительством пяти транспортных развязок и пяти мостов. Сейчас ведутся работы по определению источника финансирования для реализации проекта, - рассказал Каримбаев.

- В этом году мы начали разработку проектно-сметной документации проекта реконструкции трассы от Уральска до границы Атырауской области протяжённостью 303 километра. Также планируется реализовать проект «Юго-Западный обход Уральска» протяженностью 32 километра с двухполосным движением, - заключил Амир Каримбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Амир Каримбаев. Он отметил, что протяжённость автомобильных дорог республиканского значения по ЗКО составляет 1 414 километров.В конце прошлого года принята госпрограмма инфраструктурного развития, в рамках которой планируют реконструировать дороги Подстепное – Федоровка – граница РФ и Атырау - Уральск.Директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» отметил, что трассу Атырау – Уральск планируют перевести в I техническую категорию с четырёхполосным движением.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.