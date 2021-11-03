- По обычаям, во время бракосочетания молодых людей между их родителями совершаются давние обряды и требование возврата переданных вещей не урегулировано действующим законодательством, то есть между сторонами не возникает каких-либо обязательств о добровольном дарении друг другу, их последующем возврате, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Пресс-служба Мангистауского областного суда сообщила о рассмотрении искового заявления о возврате калыма. Мужчина вступил в брак в 2019 году и позже развёлся, общих детей у сторон нет. После развода он через суд потребовал у бывшей жены и её родителей вернуть калым: 800 тысяч тенге, золотые украшения с бриллиантами и два ковра. Всего калым оценён в 1 615 000 тенге.Суд в удовлетворении иска отказал и мужчина подал апелляцию. Но и судебная коллегия оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.