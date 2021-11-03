– ЗКО является приграничной областью и очень большой грузопоток идёт по нашим дорогам, в том числе и транзитный. Мы ремонтируем дороги за счёт республиканского бюджета, а большегрузы рушат наши дороги. Платная дорога содержит себя сама и денежные средства налогоплательщиков в данном случае не задействованы. Это мировая практика и мы должны переходить к тому, чтобы большегрузы начали платить. По нашей области нет трасс с четырёхполосным движением, поэтому мы планируем внедрить платные дороги вдоль трасс Уральск - Самара и Уральск - Саратов. Эти дороги отремонтированы, они в хорошем состоянии и полностью соответствуют всем нормам и мы можем внедрить систему только для большегрузов, - отметил Амир Каримбаев.

– На этих дорогах подготовлена вся инфраструктура, установлены арки, камеры, они уже работают в тестовом режиме. До конца года мы планируем перейти на платную систему проезда по этим дорогам. Ещё раз отмечу, что плата будет взиматься только с большегрузных авто, - заявил Амир Каримбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор ЗКОФ АО НК "КазАвтоЖол" Амир Каримбаев рассказал, что взимание платы за проезд по автодорогам - это общемировая практика, которая позволяет применить справедливый принцип - "кто пользуется дорогой, тот и платит за её содержание". Все собранные средства, по его заверению, идут на улучшение состояния платной дороги и предоставляемого сервиса. Деньги из республиканского бюджета на платные дороги не выделяются. По Западно-Казахстанской области, а именно по направлению Уральск - Самара и Уральск - Саратов планируют взимать плату за проезд только с грузового транспорта.Стоит отметить, что стоимость проезда по платным дорогам зависит от нагрузки авто и будет составлять от 1 до 25 тенге за километр.Также он добавил, что вдоль автомобильных дорог расположено 98 объектов придорожного сервиса, из которых 63 объекта соответствуют национальному стандарту. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.