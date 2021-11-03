Необходимы не столько качество знаний, сколько эмоциональная поддержка - Аймагамбетов о трагедиях в школах
Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин и министр образования Асхат Аймагамбетов высказали мнение, что онлайн-обучение повлияло на эмоциональное состояние школьников, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На внеочередном заседании МВК по делам несовершеннолетних Аружан Саин обратилась к министру с просьбой вынести предложение о полном переходе на офлайн-обучение.
- Дети за полтора года изоляции потеряли связь друг с другом, с педагогами, и это сильно отражается на психологической обстановке. Социум и общение очень важны. Когда дети вышли на офлайн, они переживают определённую тревожность, связанную с переходом... Необходимо обратить внимание на социальную жизнь, какие-то походы, мероприятия, совместные праздники, чтобы это всё в доброжелательной обстановке активно проходило, - сказала Саин.
Она предложила в регионах подключить управления культуры для организации, а также санэпидслужбу, которые давали бы «добро» на проведение таких мероприятий.
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов также отметил, что период обучения в дистанционном формате не прошёл бесследно.
- И дело не только в пробелах в знаниях, а больше об эмоционально-психологических проблемах. То есть отсутствие общения в такой долгий период, социальная изоляция, накопленные стрессы, социальная депривация, фрустрация, они повлияли на рост девиантного поведения. Дети очень уязвимые сейчас, первая четверть наглядно показала это. Поэтому родители, школа, психологи и общество в целом должны на первое месте поставить этом вопрос. Не столько качество знаний, сколько эмоциональная поддержка необходима, - сказал министр.
Сразу несколько трагедий произошло за первую четверть со школьниками. В середине октября пятиклассник скончался после избиения в школьном туалете. Через несколько дней 16-летняя девочка в Актобе совершила суицид. В конце октября в жизнью покончил ученик НИШ в Алматы.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!