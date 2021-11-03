– В 2020 году исполнитель выполнил работы в полном объёме и претензий от заказчика не поступало. Однако в 2021 году работы были выполнены ненадлежащим образом, что подтверждается актами от 9 июня, 12 июля и 16 июля. В частности выявлены такие нарушения: при норме 40 штук цветников на один квадратный метр фактически было высажено по 16-25 штук, в июне не производилась инвентаризация насаждений, не восстанавливались погибшие растения; некоторые растения, указанные в эскизах, отсутствовали либо были заменены другими растениями и цветами. Одиннадцатого июня заказчик направил в адрес исполнителя претензию о неисполнении обязательств по договору и нареканий со стороны общества, - говорится в материалах дела.

– Жители города и области не раз выражали недовольства по озеленению города, и суд считает это негативным последствием для заказчика, поскольку озеленение города в целом осуществляется во блага жителей и гостей города, - отметил Журабаев.

– Мы полностью охватили перечень работ по 22 объектам и выполнили работы в соответствии с технической спецификации. Весной 2021 года во всех 22 объектах посажены однолетние и многолетние растения в полном объёме. Вместе с тем, весной 2021 года произведена инвентаризация растений на объектах истца. Также мы выявили места выпада и произвели замену в соответствии со схемой, произвели восстановление растений и регулярно контролируем жизнеспособность саженцев. Мы соблюдаем сроки выполнения графика работ, устраняем дефекты, а замечания со стороны истца устранены, - отметила Елена Уланова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 19 октября в специализированном межрайонном экономическом суде по ЗКО вынесли решение о признании недобросовестным подрядчиком КХ "Уланов". Иск подавал отдел ЖКХ ПТ и АД. Из материалов дела следует, что пятого июня 2020 года отдел ЖКХ и КХ "Уланов" заключили договор, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по текущему содержанию многолетних и однолетних зелёных насаждений.Судья Бахтиер Журабаев подчеркнул, что КХ "Уланов" до сегодняшнего дня, не предоставил суду и уважительные причины. Вместе с тем отметил, что подрядчик посадил не те цветы, которые были указаны в эскизе, хотя эскиз был разработан самим ответчиком и согласован заказчиком.Таким образом, суд решил исковое заявление отдела ЖКХ, ПТ и АД удовлетворить и признать КХ "Уланов" недобросовестным участником государственных закупок. Между тем руководитель КХ Елена Уланова заявила, что в вышестоящих инстанциях и может быть обжаловано.