Среднестатистический казахстанец тратит в месяц 197,6 тысяч тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Аналитики Finprom.kz подсчитали, что за год затраты на продовольственные товары увеличились на 12%, на непродовольственные - на 24%, на платные услуги - на 35%. В общем же расходы выросли на 18,5%. Если год назад в среднем казахстанцы тратили 166,7 тысяч тенге в месяц, сейчас они отдают за товары и услуги 197,6 тысяч тенге.

Наибольшие расходы у жителей Алматы - 275,5 тысяч тенге на душу населения, за год рост составил 17,7%. ТОП-3 замыкают Карагандинская и Павлодарская области. Меньше остальных тратят жители Туркестанской области (133,7 тысячи тенге), Павлодарской области и Шымкента.

Основную часть затрат составляют потребительские расходы населения - 183,2 тысячи тенге. На продовольствие казахстанцы тратят около 105,6 тысяч тенге, на непродовольственные товары - 45,2 тысячи тенге. И чуть более 32 тысяч тенге уходит на платные услуги. Материальная помощь родственникам и знакомым, алименты в текущем году выросли на 25,3% до 4 тысяч тенге. На погашение долгов и кредитов уходит в среднем 10,2 тысячи тенге.

Стоит отметить, что тем временем популярность набирает ответ министра нацэкономики Казахстана на вопрос о расходах. Он уверяет, что его семье хватает 50-60 тысяч тенге в месяц на продукты питания.

