Спикер мажилиса подверг критике позиции министра национальной экономики и представителя НПП «Атамекен», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото с сайта businessfm.kz

В ходе обсуждения стало понятно, что доступ у всех сёл к интернету появится только в 2025 году, только тогда предприниматели всех регионов страны смогут сдавать отчётность в электронном формате.

Вопросом задалась депутат Вера Ким.

- Их невыполнение влечёт ответственность. Но как быть в ситуации, когда у субъекта предпринимательства абсолютно нет возможности отправить отчёт или уведомление в электронном виде? Например, в связи с отсутствием доступа к интернету? - спросила Ким.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жамбакин отметил, что 768 сёл имеют слабый доступ, а 1 178 сёл и вовсе не имеют доступа к Сети. Проблему обещают решить поэтапно до 2025 года.

Тогда министр национальной экономики Асет Иргалиев сказал, что поддерживает предложение депутатов - сдавать отчётность предпринимателям надо разрешить как в электронном, так и в бумажном формате.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин обратился к нему.

- Это вы поняли только в парламенте, что ли?

Нигматулин обратился к представителю палаты предпринимателей «Атамекен» с просьбой озвучить позицию НПП по этому вопросу.

- Мы поддерживаем поправки касательно того, чтобы у предпринимателей была возможность в бумажном виде, потому что в отдельных населённых пунктах возможность подачи отчётности в электронном виде не имеется, - ответил представитель «Атамекен».

Нигматулин выразил недовольство таким ответом.

- Это что за позиция? Вы вообще что за палата, если не защищаете интересы предпринимателей? Мы закон здесь принимали по «Атамекену», чтобы вы стояли на этом. Вчера вы визируете, что нужно жёстко подойти и оставить предпринимателей один на один со слабым интернетом, который не даст им возможность вести отчётность, сейчас вы говорите - да, мы поддерживаем...Вы документ читаете, когда визируете? Там всё написано, включая дату. Что думать? Читать надо, - сказал спикер мажилиса.

Он напомнил, что президент ранее высказался недовольство качеством интернета в стране.

- Министерство нацэкономики не разобралось, есть ли у нас нормальный интернет. А аргументы звучат так: улучшить позицию в международном рейтинге. Уже добегались с этими рейтингами... В конце концов оказалось, что международные рейтинги эти ничего не стоят, - заключил Нигматулин.

