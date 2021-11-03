– Это не будет саман в привычном для нас понимании. Изготовленный с соблюдением технологий кирпичного производства и спрессованный особым образом, данный эко-блок по качеству ничем не будет уступать кирпичу. Сфера его применения – индивидуальное жилищное строительство, одно- и даже двухэтажные здания. Кроме того, если здание из самана обложить отделочным кирпичом, прочность его многократно повысится, – подчеркнул Николай Адылев.

В структуру торгового бренда «Алтын Алма» вошли завод керамического кирпича, расположенный в Зачаганске, бывшая фабрика «Надежда», линия мусоропереработки и туристическая зона на озере Шалкар. После того, как эти предприятия вошли в состав «Алтын Алма», у них открылось «второе дыхание». В настоящее время ведётся работа по повышению их производственных мощностей, чтобы за счёт сильного бизнеса укрепить экономику нашего региона. Именно создание в регионе якорных предприятий будет способствовать улучшению инвестиционного и бизнес-климата, созданию новых рабочих мест и упразднению вопроса социальной напряженности. Кроме того, в развитии этих проектов жители области могут принять участие в качестве партнеров.Завод запускает проект по производству экологических стройматериалов – кирпича и эко-блоков. Продукция не только повысит конкурентоспособность отечественной промышленности, но и станет огромным вкладом в защиту окружающей среды. Проектная мощность предприятия – 30 миллионов кирпичей в год, и нынешнее руководство твёрдо намерено нарастить этот показатель. Перспективным направлением работы «Алтын Алма Строй» в ближайшее время станет производство прочного кирпича, который соответствовал бы высоким стандартам качества, присущим историческим постройкам. Для этого на предприятии есть все условия. Сохранилась лаборатория, где испытывали продукцию на качество, производственный цех по выпуску керамики, транспортный цех, склад готовой продукции, оборудование, транспортеры, печи обжига, сушильные камеры.Печи обжига выполнены из специального жаростойкого кирпича, который был специально привезён для заводских нужд. Сохранились на территории и глинозапасники, где имеется сырье для изготовления керамического кирпича, глина в пригодном состоянии. По словам, особая температура обжига позволяет выпускать кирпич, который в несколько раз прочнее силикатного. На заводе «Алтын Алма Строй» будет выпускаться одинарный и полуторный керамический кирпич. Кроме того, вместе с керамическим кирпичом будет выпускаться экологически чистый строительный материал – эко-блоки на основе саманного производства.Мусороперерабатывающая линия «Алтын Алма» позволяет экологично сортировать ТБО, а переработанное вторсырье использовать в производственных целях. Мусороперерабатывающий цех уже несколько лет действует на территории гипермаркета «Алтын Алма», здесь принимают на переработку пластик и делают из него отличную тротуарную плитку, которой выложена почти вся территория гипермаркета. Что касается пищевых отходов, то они утилизируются и вывозятся в крестьянское хозяйство, в компостные ямы. В дальнейшем компост используют для удобрения деревьев. Кредо группы компаний «Алтын Алма»: Вести бизнес максимально экологично. В цеху для переработки пластика установлено оборудование, которое сначала измельчает пластик в крошку, затем расплавляет в специальной печи, после чего сырье заливается в специальные формы и спрессовывается. Производство было открыто более 5 лет назад, за месяц изготавливается свыше 1000 квадратных метров плитки, мощность переработки в среднем 20 тонн пластиковых отходов. Плитка, получаемая из переработанного пластика, обладает повышенной прочностью, выдерживает многотонные грузовые машины, которые по нескольку раз в день заезжают на территорию гипермаркета. Благодаря эстетичному виду такую плитку можно укладывать на тротуары, а высокая прочность и доступная цена позволяет сделать из нее отличное покрытие для парковок, во дворах многоквартирных домов и даже дорог. Причём для изготовления плитки используются даже такие пластиковые отходы, которые не принимают на переработку другие предприятия: пластиковые бутылки, пластмассовая тара, одноразовая посуда, мешки и даже целлофановые пакеты. Принимают все, кроме труб ПВХ. Граждане могут внести свой вклад в экологию, сдав сюда свой отсортированный пластик. При больших объемах, свыше 250 кг, сотрудники завода забирают пластиковые ТБО сами. К примеру, жильцы многоквартирных домов могут установить у себя отдельные контейнеры для сбора пластика и по мере заполнения сдавать его на переработку, а вырученные деньги потратить на благоустройство двора или текущий ремонт подъезда.Много лет Уральск славился своей легендарной швейной фабрикой, где было налажено массовое производство верхней одежды, мужских брюк, школьной формы, форменной одежды. Швейная фабрика «Стиль» вошла в структуру «Алтын Алмы». Её мощности станут базой для нового, современного производства. Главный ресурс для воплощения любой идеи – это люди. Грамотные, опытные специалисты, которые знают, что такое производство и как его организовать. Для этой цели на фабрику «Алтын Алма Стиль» была приглашена Валентина Николаевна Шарина, заслуженный человек в нашем регионе, не один десяток лет возглавлявшая фабрику имени Клары Цеткин, переименованную затем в «Диану». Сейчас же фабрика «Алтын Алма Стиль» наладила сотрудничество с японским производителем швейной техники – фирмой JUKI. Идут переговоры с представителями фирмы о поставке новейшего оборудования для уральской швейной фабрики. Планируется, что на нём будет осуществляться массовый пошив одежды для уральцев. Спецодежда – наиболее востребованная продукция для предприятий Западно-Казахстанской области. Именно в этом направлении работает фирма «Алтын Алма Стиль» – наследница известной в Уральске фабрики «Надежда». Большой опыт мастеров и технологов, строгое выполнение государственных стандартов – именно этим «Алтын Алма Стиль» отличается от других подобных предприятий.Сегодня фабрика «Алтын Алма Стиль» производит широкую линейку рабочих комбинезонов и полукомбинезонов, курток, летних и зимних рабочих костюмов. Славятся среди уральцев и гостей из-за рубежа фабричные одеяла, корпе, подушки, постельное бельё. На фабрике работает чесальная машина. Предприятие принимает у населения постиранную овечью и верблюжью шерсть, перерабатывает, и это сырьё идёт как наполнитель для одеял и корпе. Местная продукция – экологически чистая, а ещё в ней чувствуется тепло рук мастеров. Реорганизацию фабрики сотрудники оценивают положительно, надеясь, что перемены вдохнут новую жизнь в предприятие, расширится производство, откроются новые цеха. По плану организаторов бизнеса, фабрика переедет в новое, специально построенное для этого здание с современной планировкой. Откроются новые рабочие места – люди будут трудиться и получать достойную заработную плату. С новым японским оборудованием уральская фабрика сможет производить все виды швейной продукции – мужскую и женскую одежду разных фасонов, модные пальто, куртки, пуховики. «Алтын Алма Стиль» станет достойной альтернативой иностранным производителям одежды, к тому же соотношение цены и качества здесь будет гораздо более доступно для людей.Экотуризм и озеленение территорий – главные задачи крестьянского хозяйства «Алтын Алма». Сейчас климат становится более резким, поэтому задача человека – сохранить и преумножить зелёные насаждения, превратить землю в цветущий сад. Этим сегодня занимаются в крестьянском хозяйстве «Алтын Алма». Оно расположено близ села Октябрьское. Просторные угодья позволяют реализовать все планы, которые намечены руководством хозяйства. Первые шаги уже сделаны. На обширных участках рассажены плодовые деревья – яблони, сливы, абрикосы. Сад был разбит в 2013 году и уже не раз давал хороший урожай. Фрукты реализовались оптовым покупателям Уральска. В 2015 году был засажен яблонями ещё один участок. Сейчас за всеми деревьями осуществляется грамотный уход, обеспечен регулярный полив. В КХ «Алтын Алма» развивают безотходное производство. Из гипермаркета привозят пищевые отходы, которые складывают в компостные ямы. Такие натуральные удобрения хороши для подкормки плодовых деревьев. КХ «Алтын Алма» щедро делится с городом зелёными насаждениями. Саженцы реализуются городским организациям, которые озеленяют свои территории. В питомнике растут дубы, тополя, ивы, акации, берёзы и конечно же, наши неприхотливые карагачи. Отдельный участок крестьянского хозяйства выделен для будущей зоны отдыха. Сейчас уже выкопан пруд, вокруг которого формируется зелёная зона. Позже сюда выпустят несколько видов рыб. Туристы смогут посидеть с удочкой около берега. Кто-то будет рад богатому улову, а для кого-то важны тишина и созерцание. Экологический туризм несет, прежде всего, воспитательную функцию – формирует в сознании человека бережное отношение к природе.Контактный зоосад – ещё одна задумка, которая сейчас внедряется в жизнь. Сама идея близкого контакта с животными органично вписывается в концепцию экотуризма. Наблюдать за животными в естественной среде обитания, без решёток – это особые ощущения. Уральцы, пришедшие сюда с детьми, по достоинству оценят возможность экологического воспитания. Сейчас зоосад начинает свою работу. Здесь живут белки и кабанчики, а также семейство енотов. Для них отгорожен участок, который животные активно осваивают. Для кабанов устроены кормушки, поилки, а также сооружена грязевая «ванна», которую так любят свинки. У белок появились малыши, и для них соорудили вольер с уютным домиком. Еноты также привыкают к местным условиям в своём домике. В контактном зоосаде можно будет покормить животных. Служащие при этом объяснят детям, что для белок или енотов является лакомством, а что они едят повседневно. Если у животных есть настроение, они дадут себя погладить – это большая радость для ребёнка! По задумке руководства КХ, через Деркул будет скоро построен пешеходный мост. Тогда зона отдыха КХ «Алтын Алма» начнёт принимать уральских экотуристов. Здесь можно будет полноценно отдохнуть, напитаться чистым свежим воздухом, забыть о городской суете.Для полноценного развития региона нужны конкретные дела и динамично работающие предприятия, которые будут выпускать продукцию для людей. А кто, как не население, сможет конкретно обозначить свои нужды и по факту кошельком проголосовать за того производителя, чьи товары и услуги действительно сделаны на совесть? Поэтому в проектах «Алтын Алма» предоставляется возможность участвовать населению, чтобы каждый чувствовал себя причастным к успехам нашей области. Средства участия жителей будут привлечены в качестве инвестиций по схеме простого товарищества. А в качестве вознаграждения за свое участие и гражданскую сознательность, каждый партнер «Алтын Алма» получит дополнительный доход – 7% годовых в национальной валюте тенге в плюс к той сумме, которую он предоставит на развитие в качестве инвестиций, причем процент будет начисляться не на фиксированную, а на фактическую сумму ежегодного остатка. Кроме этого, все участники народного партнерства получат скидку лояльности на всю продукцию и услуги, предоставляемые структурой «Алтын Алма» – кирпичным заводом, швейной фабрикой, мусороперерабатывающей линией, КХ «Алтын Алма, курортной зоной на озере Шалкар и другими подразделениями. Все будет максимально прозрачно и доступно – ежемесячно на сайте aalmanews.kz и в газете «Алтын Алма новости» будет публиковаться отчёт о вложениях и проделанной работе. Кроме того, предусмотрен возврат средств со счета по принципу банковского депозита. Однако, главное преимущество, которое получат партнёры – это косвенный доход в виде экологической продукции, пользования курортной зоной, санитарной очистки города от мусора, новых рабочих мест и улучшения социальных условий в целом. А также на новейшем оборудовании предприятий конгломерата смогут проходить практику студенты. На предприятия будут доступны экскурсионные туры, чтобы каждый мог ознакомиться с реальным положением дел и с тем, как работают вложения. Все это косвенные, но весьма важные дивиденды, нематериальные блага, которые невозможно оценить с точки зрения денег. Таким образом, это проект совместной деятельности с получением прибыли, направленный на развитие нашей области и получения качественной продукции, которой будут пользоваться все жители региона. Ведь каждый имеет право на доступно высокое качество жизни!

Альбина СТРОЕВА, Мила БОГАТЫРЁВА, Руслан ЗАХАРОВ

