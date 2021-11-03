- Это произошло 31 октября около 19:40 в районе дома 65 по улице Нажимеденова. О произошедшем сообщили оператору "102". Позже сотрудники патрульной полиции установили 37-летнего водителя "Газели". Он полностью признал свою вину, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Фото и видео предоставлено ДП Атырауской области По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 37-летний водитель "Газели" столкнулся с электроопорой и покинул место ДТП.В его отношении составили административные протоколы за нарушение ПДД, повлёкшее повреждение имущества, а также за оставление водителем места ДТП. Собранные документы направлены в административный суд для принятия решения. К слову, с начала года 400 водителей наказали за побег с места аварии.