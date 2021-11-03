Хозяин беркута предъявил все необходимые документы на птицу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сфотографироваться с истощённым беркутом предлагают в парке Уральска Скришот с видео На днях в социальной сети распространились видеокадры с беркутом, с которым отдыхающим предлагали сфотографироваться в городском парке культуры и отдыха. Жители бьют тревогу и просят компетентные органы спасти птицу. Люди утверждали, что беркут выглядит истощённым, больным и жалобно кричит. Орнитолог Сергей Скляренко подтвердил, что птица, изображённая на видеокадрах, является краснокнижным беркутом. Сегодня, 3 ноября, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что обслуживающий данный участок участковый инспектор проверил владельца беркута, который предъявил все необходимые документы, паспорт и сертификат на хищную птицу.
– Официальное заявление в полицию по данному факту не поступало. С владельцем была проведена профилактическая беседа о соблюдении требований при обращении с животным. Департамент полиции ЗКО благодарит жителей за трепетное и внимательное отношение к подобным фактам, - отметили полицейские.
