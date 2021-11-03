- Я рада, что в Мичурино открылся новый супермаркет с большим выбором продуктов и других товаров, - поделилась жительница села Махамбет Айгерим. – Я живу в двенадцати километрах от города. Раньше в основном ездила за необходимыми продуктами на рынок, а теперь могу сэкономить время, сразу же по дороге заехать в Мичурино и отовариться в новом супермаркете. Цены такие же, как на рынке, даже ниже на некоторые продукты и хозяйственные товары. Рекомендую всем новый «Пешеход». - Я являюсь постоянным клиентом магазина «Пешеход», что расположен рядом с домом Карева. Здесь не только низкие цены и большой ассортимент, что так важно для нас пенсионеров, но и отличное обслуживание, продавцы приветливые и всегда посоветуют нужный мне товар, - сказала ещё один постоянный клиент супермаркета «Пешеход», пенсионерка Иванова.

- Жители и гости города оценили качество, сервис и цены нашего первого супермаркета, расположенного в центре города, в связи с этим нашей командой принято решение о расширении своего присутствия. В дальнейшем, мы также планируем открытие новых магазинов, - сообщил управляющий торговой сети супермаркетов «Пешеход» Камалютдинов Р.А.

ТОО «Шанс» является одним из лидеров на рынке реализации продуктов питания, бытовой химии и хозяйственных товаров в нашей области. В июне этого года предприятие открыло в центре города супермаркет «Пешеход», который сразу же завоевал популярность среди горожан из-за удобного месторасположения и разнообразия продуктов.Торговая сеть «Пешеход» открывает флагманский супермаркет в селе Мичурино. Теперь закупать продукты и товары первой необходимости стало удобно не только горожанам, но и приезжающим сельским жителям.В новом супермаркете огромное разнообразие продуктов и хозяйственных товаров. Стоимость товаров вас приятно удивит, товары продаются в розницу по оптовым ценам. К примеру, стоимость 1 кг сахара - 300 тенге, подсолнечное масло 800 мл можно купить за 595 тенге, лимонады 2 литра - по 155 тенге, килька в томате 240 грамм – 155 тенге, горошек зеленый консервированный 400 мл - от 185 тенге, чистящие средства для стекол 500 мл – 250 тенге, кондиционеры для белья 1 литр – 265 тенге, гель для душа 500 мл – 265 тенге.Здесь Вы также можете купить различные макаронные изделия, муку, крупы, кисломолочные продукты, кондитерские изделия и десерты, мясные продукты и полуфабрикаты, колбасные изделия, деликатесы и сыры, диетическое и детское питание, замороженные овощи и фрукты, маринады, мясные и рыбные консервы, напитки и соки, чай, кофе, соусы, снеки и многое другое.Кроме продуктов питания в новом супермаркете представлены другие товары в широком ассортименте: бытовая химия, средства гигиены, посуда и многое другое.ТОО «Шанс» является крупнейшим дистрибьютором, заключивший более 100 контрактов с товаропроизводителями. Компания сотрудничает как с местными поставщиками, так и с производителями продовольственных товаров ближнего и дальнего зарубежья. Например, чай поставляется напрямую из Индии, а также большой ассортимент товаров импортируется из России, Беларуси, Молдовы, Украины, Бангладеша и других стран.