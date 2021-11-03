Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередач, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В ДЧС Алматы сообщили, что четвёртого ноября в мегаполисе ожидается снег, временами сильный. Ночью и утром возможен туман, временами гололёд.

- ДЧС рекомендует не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах, - говорится в сообщении.

В ДЧС Алматинской области сообщили, что в регионе 3 и 4 ноября ожидается снег, туман, гололёд. Ветер северо-восточный с порывами ветра до 23-28 метров в секунду. Также прогнозируется значительное понижение температуры воздуха ночью до -10 градусов.

- Призываем граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Для оперативного получения информации вы можете скачать бесплатное мобильное приложение Darmen, - предупреждают спасатели.

По данным "Казгидромета", пятого ноября в Алматы уже будет погода без осадков, но сохранится минусовая температура воздуха.

