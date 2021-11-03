Информацию опровергли в министерстве образования и науки Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Автор рассылки пишет, что её сын якобы закончил в этом году Карагандинский университет имени академика Букетова и документ об окончании вуза при трудоустройстве в России не признали.

Пресс-секретарь министерства образования и науки Казахстана Молдир Абдуалиева сообщила, что дипломы как государственного, так и собственного образца казахстанских вузов соответствуют международным стандартам.

- Дипломы собственного образца позволяют повысить конкуренцию среди отечественных вузов, соответственно, и качество образовательных услуг, - цитирует сайт StopFake.kz её слова.

Казахстан и Россия подписали Лиссабонскую конвенцию, которая предусматривает признание квалификаций, относящихся к высшему образованию.

