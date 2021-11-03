- Если в летнее время детям есть где провести время, то зимой с этим сложнее – нужны площадки для зимних игр, катки. Поэтому в ближайшие 2-3 года мы включаем в план строительство детских игровых зон за счёт средств частных инвесторов. Возможно, кто-то заинтересуется и предложит свои проекты, - делится Халелов.К слову, в Аксае в этом году началось строительство в 10 микрорайоне спортивно-игровой зоны. Инвесторами выступили местные компании. Также, по словам руководителя отдела предпринимательства, в районе планируется строительство теплицы для выращивания зелени и овощей. С такой идей выступило руководство ТОО «Аксай-Маркет (сеть супермаркетов «Байтерек»). Что же до строительства зоны отдыха или турбазы в живописном месте, а также обустройства пляжа, то здесь, как отмечает Азамат Халелов, также планируется привлечь частных инвесторов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.