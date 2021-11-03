- Если в летнее время детям есть где провести время, то зимой с этим сложнее – нужны площадки для зимних игр, катки. Поэтому в ближайшие 2-3 года мы включаем в план строительство детских игровых зон за счёт средств частных инвесторов. Возможно, кто-то заинтересуется и предложит свои проекты, - делится Халелов.

В последнее время в Бурлинском районе из-за сокращения объёмов работ на Карачаганакском месторождении наблюдается снижение инвестиций промышленного производства, тогда как частный инвестиционный сектор набирает оборот. Возводится жилье и торговые объекты. Но, как говорит руководитель районного отдела предпринимательства Азамат Халелов, Аксай, который с каждым годом разрастается, нуждается в спортивных комплексах и детских игровых площадках.К слову, в Аксае в этом году началось строительство в 10 микрорайоне спортивно-игровой зоны. Инвесторами выступили местные компании. Также, по словам руководителя отдела предпринимательства, в районе планируется строительство теплицы для выращивания зелени и овощей. С такой идей выступило руководство ТОО «Аксай-Маркет (сеть супермаркетов «Байтерек»). Что же до строительства зоны отдыха или турбазы в живописном месте, а также обустройства пляжа, то здесь, как отмечает Азамат Халелов, также планируется привлечь частных инвесторов.