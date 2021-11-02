Лимон - половина

Имбирь

Вода - 500 мл

Мёд - 1 столовая ложка

Фото с сайта Pixabay.com Сезон простудных заболеваний в самом разгаре, и наверняка 8 из 10 человек уже столкнулись с простудой. Погода в этот период переменчивая, если в первой половине дня погода радует нас тёплыми солнечными лучами, то во второй половине дня всё может измениться с точностью до наоборот. В следствие переохлаждения организма мы сталкиваемся с простудными заболеваниями. В качестве профилактики не обязательно горстями глотать витамины и БАДы, достаточно употреблять вкусные и полезные напитки на основе имбиря. К слову, имбирь известен с давних времен своими полезными свойствами и он полезен практически от всех недугов. Корень имбиря содержит витамины, богат алюминием, калием, кальцием, железом, марганцем, хромом, фосфором. Из-за своих полезных свойств корень имбиря можно применять как обезболивающее средство, противовоспалительное, рассасывающее, спазмолитическое, заживляющее, тонизирующее, бактерицидное и антибактериальное. Для того, чтобы приготовить имбирный чай нам понадобятся следующие ингредиенты:Нарезаем лимон очень тонкими дольками, имбирь очищаем и натираем на мелкой терке. Заливаем их кипятком и оставляем настаиваться в течение 5-6 минут. Напиток процеживаем и даем немного остыть и только потом добавляем лимон. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.