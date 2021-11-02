Фото с сайта pexels.com Многие прибегают к уже традиционным способам, кладут продукт в горячую воду или используют микроволновку для этих целей. К сожалению, и в первом, и во втором случае, замороженное мясо теряет вкусовые качества. Можно прибегнуть к другому способу, который займёт всего 10 минут времени. Мясо будет немного подмороженным и твердым, но его очень легко будет порезать. Итак, быстро решить эту проблему возможно, к тому же ещё сохранить таким способом разморозки вкусовые качества. Всего одну столовую ложку сахара необходимо растворить в емкости с водой. Примерная температура воды должна быть 45-50 градусов. Размешайте воду, чтобы сахар полностью растворился и окуните кусок замороженного мяса, но только без пакета. Спустя десять минут можно смыть сладковатую воду и приступить к готовке. Таким способом разморозки мяса вы сэкономите время. Он подходит для любого вида мяса. Также продукт сохранить свою текстуру и свежесть. Кроме того, мясо станет более насыщенного вкуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.