В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +5..+7, ночью похолодает до -2..-4. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +11..+13 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер восточный до 12 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Под влиянием отрога антициклона на западе и севере страны ожидается погода без осадков. На остальной территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, где пройдут осадки.