Табачную продукцию уничтожили, а предпринимателя оштрафовали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании авто с сигаретами без акцизных марок. Их нелегально пытались вывезти в Россию.

- По данным следствия, в 2020 году индивидуальный предприниматель Махмудов приобрёл 319 тысяч пачек безакцизных сигарет в Алматы. Табачные изделия он погрузил в авто и направил через Западно-Казахстанскую область в Россию. При этом, для маскировки незаконных действий он осуществил дополнительный закуп 24 тысяч пачек сигарет с акцизными марками и вложил их в машины, - рассказали в ведомстве.

Махмудов теперь должен казне 2,7 миллионов тенге, а безакцизные сигареты уничтожены.

В АФМ же подсчитали, что государства ежегодно теряют от 35 до 40 миллиардов долларов в виде неуплаченных налогов от торговли контрафактными сигаретами.

