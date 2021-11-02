Они поблагодарили его за пластиковые тюльпаны стоимостью 15 млн тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Новое видео появилось в паблике ZTB QAZAQSTAN. Стоит отметить, что и предыдущие поздравления чиновников страны публиковал именно этот паблик.

Молодые люди говорят «Нурдаулет Килыбай, спасибо за тюльпаны». После чего один из них целует фотографию главы города у моря.

Скандал с тюльпанами разгорелся в сентябре. На пластиковые цветы из бюджета выделили 15 млн тенге. Но простояли они всего две недели. Власти считают, что их сломали вандалы. Жители же возмущены стоимостью и целесообразностью проекта. В интервью телеканалу «Хабар-24» аким Актау признался, что изначально властям представили совсем другой эскиз, где «всё было красиво». Подрядчику поручили довести дело до ума либо свернуть инсталляцию. Аким заверил, что власти работу пока не приняли.

Заказать видео мог любой человек. Заказы принимают на Instagram-странице privet_iz_afriki. Стоимость видеопоздравления в конвертации в национальную валюту - 20,4 тысячи тенге.

- Пусть снимают такое видео, если нравится. Проблема не во мне. Обратил внимание, мужчины поцеловали фотографию мужчины и танцевали полуголыми. Мне интересно, не является ли это грязной пропагандой для подрастающей молодежи? Разве мужчина не должен испытывать отвращение к мужчине? - написал аким (тем временем правительство Казахстана борется с противоправным контентом в Facebook, по правилам которого дискриминация по сексуальной ориентации также запрещена - прим. автора).

Позже сам аким прокомментировал видео.

В начале сентября «Поздравление из Африки» было адресовано акиму Усть-Каменогорска. В пресс-службе акимата тогда заявили, что кто-то специально заказал его, чтобы дискредитировать главу города. В начале октября появилось видео с поздравлением акима Актобе.

