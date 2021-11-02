С третьего ноября метрополитен сократит интервал движения поездов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение с сайта Pixabay

Он будет составлять семь минут.

- В связи с увеличением пассажиропотока и многочисленными просьбами пассажиров в метрополитене сократится интервал движения поездов с 10 до 7 минут в часы пик, - говорится в сообщении.

Метрополитен работает с 6:20 до полуночи.

