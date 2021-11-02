Об этом рассказали в управлении по инспекции труда региона. Десятки водителей на месторождениях Актюбинской области отказались работать Представители «СНПС- АТК», у которых шесть предприятий и ИП были на субподряде и оказывали на месторождениях в Жанажоле и Кенкияке транспортные услуги на легковых машинах и спецтехнике, встретились вчера с субподрядчиками, выслушали их. После этого состоялся диалог с водителями. Они требовали повышения тарифа, и утром первого ноября отказались работать. От тарифа на транспортные услуги напрямую зависит их заработная плата. Сейчас они получают по 180-200 тысяч тенге. После разъяснений, сообщили в управлении по инспекции труда, водители приступили к работе. Пересмотр тарифа на транспортные услуги возможен в январе 2022 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП