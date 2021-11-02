- Однако в сейфе всё же оставили два миллиона тенге. Полицейские, которые тщательно осмотрели место происшествия, даже проверив все видеокамеры, не нашли доказательств кражи. Подруга потерпевшей, которая до инцидента посещала квартиру, стала главной подозреваемой. В ходе расследования было установлено, что подозреваемая выезжала в Алматы с крупной суммой денег, - отметили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области рассказали, что 45-летняя жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что она отсутствовала в городе около недели, а по приезду обнаружила, что из сейфа похищено 54 миллиона тенге.При задержании у 42-летней женщины изъяли 36 миллионов тенге. Свою вину она признала. Документы по делу о краже направлены в суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.