– Сердце разрывается при виде этой птицы. Фотографы говорят, что это беркут, а ведь это вольная птица, которая должна летать в горах и на воле, а не развлекать людей. Что за безобразие? Разве так можно? Жалко птицу, она с утра до вечера кричит на весь парк, видно, что больная или голодная. Неужели никому нет дела до неё? Разве у нас можно использовать диких птиц и животных в предпринимательских целях? Всё лето он там простоял, в 45-градусную жару, теперь еще и осенью, - возмущается жительница города.

- Мне в ответ засмеялись и сказали, что у него жизнь такая. Как так можно издеваться над беркутом? Ещё и надели на него что-то, - говорит жительница города Ангелина.

– Сейчас наши специалисты определяют, что это за птица, откуда она и есть ли у предпринимателей разрешительные документы. По итогам проверки будет дана дополнительная информация, - подчеркнул Халелов.

– Если птицу купили, то должен быть на руках договор о купле-продаже, договор о передаче. Если это краснокнижная птица, то откуда она, происхождение, где приобрели. Если завезли из другой страны, то должно быть разрешение на ввоз и вывоз. В любом случае, должен быть пакет документов. Но как практика показывает, многие, кто оказывает такие коммерческие услуги, работают без документов. Здесь сотрудники полиции должны провести проверку и принимать меры, изымать птиц и передавать в питомники. Если же есть документы, то должны создаваться все условия, птицы не должны быть больными и истощенными, - отметил Дилдахмет.

– Необходимо через полицию проверить законность владения - то есть наличие паспорта ловчей птицы, меток, источник происхождения, - заявил Сергей Скляренко.

Скриншот с видео Городской парк культуры и отдыха является излюбленным местом досуга жителей Уральска. Здесь горожане отдыхают семьями, дышат свежим воздухом, занимаются спортом и устраивают фотосессии. Не обходится и без развлечений, одним из которых является фото в национальной одежде и с дикой птицей в руках. К слову, многие отдыхающие не прочь воспользоваться услугой - от клиентов нет отбоя. Тут же довольным уральцам предлагают распечатать фотографию в разных форматах. Однако далеко не все горожане оказались любителями экзотической фотосессии. На страницев Instagram опубликовано видео, на котором изображена та самая дикая птица, с которой предприимчивые молодые люди предлагают сделать фото на память. Защитники животных говорят, что птица выглядит истощённой и даже больной.Ещё одна подписчица написала, что жаловалась владельцам, что их птица выглядит измученной.Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО Алдияр Халелов отметил, что по жалобе горожан назначили проверку.Экоактивист Сакен Дилдахмет говорит, что зачастую такие услуги предоставляют без разрешительных на то документов.Орнитолог Сергей Скляренко рассказал нашему корреспонденту, что птица, изображённая на видеокадрах, является краснокнижным беркутом.В департаменте полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже. Пока же остаётся ждать результатов проверки.