Сфотографироваться с истощённым беркутом предлагают в парке Уральска
Возмущённые уральцы просят спасти птицу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
Городской парк культуры и отдыха является излюбленным местом досуга жителей Уральска. Здесь горожане отдыхают семьями, дышат свежим воздухом, занимаются спортом и устраивают фотосессии. Не обходится и без развлечений, одним из которых является фото в национальной одежде и с дикой птицей в руках. К слову, многие отдыхающие не прочь воспользоваться услугой - от клиентов нет отбоя. Тут же довольным уральцам предлагают распечатать фотографию в разных форматах.
Однако далеко не все горожане оказались любителями экзотической фотосессии. На странице в Instagram опубликовано видео, на котором изображена та самая дикая птица, с которой предприимчивые молодые люди предлагают сделать фото на память. Защитники животных говорят, что птица выглядит истощённой и даже больной.
– Сердце разрывается при виде этой птицы. Фотографы говорят, что это беркут, а ведь это вольная птица, которая должна летать в горах и на воле, а не развлекать людей. Что за безобразие? Разве так можно? Жалко птицу, она с утра до вечера кричит на весь парк, видно, что больная или голодная. Неужели никому нет дела до неё? Разве у нас можно использовать диких птиц и животных в предпринимательских целях? Всё лето он там простоял, в 45-градусную жару, теперь еще и осенью, - возмущается жительница города.
Ещё одна подписчица написала, что жаловалась владельцам, что их птица выглядит измученной.
- Мне в ответ засмеялись и сказали, что у него жизнь такая. Как так можно издеваться над беркутом? Ещё и надели на него что-то, - говорит жительница города Ангелина.
Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО Алдияр Халелов отметил, что по жалобе горожан назначили проверку.
– Сейчас наши специалисты определяют, что это за птица, откуда она и есть ли у предпринимателей разрешительные документы. По итогам проверки будет дана дополнительная информация, - подчеркнул Халелов.
Экоактивист Сакен Дилдахмет говорит, что зачастую такие услуги предоставляют без разрешительных на то документов.
– Если птицу купили, то должен быть на руках договор о купле-продаже, договор о передаче. Если это краснокнижная птица, то откуда она, происхождение, где приобрели. Если завезли из другой страны, то должно быть разрешение на ввоз и вывоз. В любом случае, должен быть пакет документов. Но как практика показывает, многие, кто оказывает такие коммерческие услуги, работают без документов. Здесь сотрудники полиции должны провести проверку и принимать меры, изымать птиц и передавать в питомники. Если же есть документы, то должны создаваться все условия, птицы не должны быть больными и истощенными, - отметил Дилдахмет.
Орнитолог Сергей Скляренко рассказал нашему корреспонденту, что птица, изображённая на видеокадрах, является краснокнижным беркутом.
– Необходимо через полицию проверить законность владения - то есть наличие паспорта ловчей птицы, меток, источник происхождения, - заявил Сергей Скляренко.
В департаменте полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже. Пока же остаётся ждать результатов проверки.
