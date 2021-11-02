В воздушной гавани называют информацию о падении сотрудника в колодец с нечистотами недостоверной, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay

Об инциденте написал telegram-канал Kozachkov offside.

- Водитель на специальной технике выкачал из прилетевшего самолёта содержимое туалетов. После этого машина проехала к колодцу канализации, куда необходимо слить нечистоты. Во время этой операции водитель упал в колодец. То ли отступился, то ли голова закружилась, - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорт Алматы ответили, что информация является недостоверной.

- Сотрудник международного аэропорта по собственной неосмотрительности упал в траншею глубиной 70 сантиметров, которая находилась рядом с закрытой ёмкостью для слива нечистот. Сотрудник выбрался из траншеи самостоятельно без тяжёлых повреждений, как было указано, а с ушибом мягких тканей. Медицинская служба аэропорта предприняла все необходимые меры по оказанию первой помощи. Состояние здоровья сотрудника постоянно контролируется, - отметили в воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта заверяют, что сотрудник претензий к работодателю не имеет.

