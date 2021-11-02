До 5 315 тенге просят повысить тариф на тепло в Уральске
Действующий тариф для населения составляет 3 995 тенге за 1 Гкал, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
29 октября в Уральске прошли публичные слушания по заявке АО "Жайыктеплоэнерго" об утверждении нового тарифа на теплоэнергию, который будет действовать до 2026 года. Сейчас на тепло и подогрев воды действуют цены, утверждённые в 2016 году, а именно в 3 995,73 тенге за 1Гкал (цена указана с НДС - прим. автора). В апреле этого года АО "Жайыктеплоэнерго" уже просило повысить тариф на тепло на 30%, однако в июне руководство предприятия отозвало заявку.
– Целью публичных слушаний является обсуждений проекта субъекта естественных монополий, - отметила заместитель руководителя ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз Казбекова.
Руководство АО "Жайыктеплоэнерго" попросило повысить тариф на 33%. При действующем тарифе для населения в 3 995,73 тенге за 1 Гкал они попросили утвердить им тариф в размере 5 315,01 тенге.
Генеральный директор коммунального предприятия Куат Мусин рассказал, что на эти средства планируется провести текущий ремонт и модернизацию нескольких объектов, построить новую котельную и повысить заработную плату сотрудникам.
– В данный момент долг населения за тепло составляет около 280 миллионов тенге, 150 миллионов из которых задолженность с прошлых лет. Хочется отметить, что горожане сейчас, несмотря на пандемию, добросовестно оплачивают наши услуги, за что выражаю им огромную благодарность, - подчеркнул Куат Мусин.
Стоит отметить, что окончательное решение будет принято 29 ноября.
