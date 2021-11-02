- 30-летний водитель Ford Transit допустил наезд на вольно пасущийся табун лошадей, состоящий из четырёх голов. В результате ДТП животные погибли. Водитель не пострадал. Хозяева животных не установлены, - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Скриншот с видео Иномарка столкнулась с табуном лошадей первого ноября примерно в 21:30 на 290-километре трассы Уральск - Атырау.Если же личность владельца погибших животных установят, ему грозит штраф за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.