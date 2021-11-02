– По нашему мнению, водитель пытается доказать свою невиновность, поэтому мы ищем свидетелей. Может кто-то видел момент аварии, может у кого-то есть записи с видеорегистратора, нам важна любая информация. Сейчас сестра находится в больнице, нам предстоит суд, где мы должны доказать, что авария произошла по вине водителя, - говорит мужчина.В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб затылочной области. Сейчас её состояние стабильное, пациентке назначено лечение. В пресс-службе департамента полиции ЗКО обещали прокомментировать аварию позже. Родственники Айжан Базаралиевой просят всех, кто стал свидетелем аварии, связаться с ними по телефону: 8 747 420 25 93. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
